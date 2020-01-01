США назвали условие снятия санкций с России

США будут сохранять санкции в отношении Восточной Украины и России пока РФ не покинет аннексированный Крым.

США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает пресс-служба Госдепа.

Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Восточной Украины.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР, - ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России, - ред.), пока оно не изменится", - добавил Гилмор.

Накануне США вывели из-под санкций ряд российских компаний. Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

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