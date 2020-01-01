Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Явка избирателей на выборах в Израиле составила 71%. Это самый высокий показатель с 2015 года.

Один из участков для голосования в Израиле

В Израиле обнародованы предварительные результаты парламентских выборов, согласно которым с небольшим преимуществом лидирует партия Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии во вторник, 3 марта.

Так, согласно данным ЦИК, после подсчета 51,6% голосов избирателей Ликуд набирает 28,38%. За левоцентристский блок Кахоль-Лаван, который возглавляет бывший начальник Генштаба Бени Ганц, отдали голоса 26,25% избирателей. На третьем месте с 13,75% голосов оказался Объединенный список, который включает в себя четыре партии.

Издание The Jerusalem Post пишет, что, согласно первым результатам голосования, партия Ликуд может получить в парламенте 35 мест, Кахоль-Лаван – 31 место, а Объединенный список – 18 мест.

В ЦИК сообщили, что явка избирателей на этих выборах составила 71%. Это самый высокий показатель с 2015 года.

Напомним, нынешние парламентские выборы в Израиле уже третьи менее чем за год. В апреле 2019 года Ликуд и Кахоль-Лаван получили по 35 мест, и ни одна из партий не смогла сформировать правительство. В сентябре прошлого года левоцентристы набрали на один голос больше, но они не смогли получить поддержку 61 депутата, из-за чего назначили новое голосование.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet