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Папу Римского проверили на коронавирус: результат

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Понтифика проверили на наличие коронавируса.
Папа Римский
Папа Римский
EPA/UPG

Папу Римского Франциска из-за ухудшения состояния его здоровья и вспышки в Италии эпидемии смертельного вируса COVID-19, проверили на коронавирус.

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Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Отмечается, что медики проверили Франциска на наличие коронавируса. Результаты тестирования оказались отрицательными.

К слову, Понтифик лидер впервые отменил отступление от Великого поста в папстве, а также большинство мероприятий из-за простуды.

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Отмечается, что 83-летний Папа Римский около десяти лет назад перенес операцию по удалению части легких. Официально Ватикан описал его состояние как “легкую болезнь“, не сообщая других деталей. На фоне вспышки коронавируса в Италии верующие начали переживать за Франциска, однако из опасения не подтвердились.

Напомним, Папа Римский отменил участие в мероприятиях из-за простуды. Понтифик не сможет прибыть в город Аричча, чтобы традиционно встретиться с членами Римской курии во время Великого поста. В Ватикане подчеркнули, что речь идет о легком недомогании.

 

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Теги: Папа Римский, Ватика, коронавирус
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