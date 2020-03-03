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Медики рассказали, почему грипп хуже коронавируса

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Распространения коронавируса можно сдержать, в отличие от гриппа.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Синьхуа

Распространение китайского коронавируса 2019-nCoV возможно ограничить, в отличие от эпидемии гриппа. Об этом рассказал директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус, сообщает издание Reuters.

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"Мы находимся на неизведанной территории - мы никогда раньше не видели респираторный патоген, который может передаваться в обществе, но в то же время может быть сдержан правильными мерами. Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы уже увидели широкомасштабное распространение по всему миру. И усилия по замедлению или сдерживанию не были бы осуществимы", - отметил он.

Гебрейесус подчеркнул, что сдерживание коронавируса 2019-nCoV должно стать главным приоритетом для международного сообщества.

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Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что столь радикальные меры как в Ухане, необязательны для других регионов. Он подчеркнул, что в Сингапуре и Гонконге не было нужды закрывать города на карантин, чтобы не допустить широкомасштабное распространение коронавируса.

По состоянию на 2 марта, в мире зафиксировано 90 936 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV и 3117 смертей. Для сравнения, в Украине за одну неделю в феврале ОРВИ заразились более 217 000 человек, а 10 пациентов погибли от гриппа.

Напомним, Мошенники в Украине начали продавать “эксклюзивные лекарства” от коронавируса.

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Комментариев (2)
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Vixerunt    03.03.2020, 11:54
Оценка:  +7
Vixerunt
Смертоносность от этого вируса 2,5-3 % и 80 % ВСЕХ умерших это люди сильно пожилого возраста или с тяжкими хроническими заболеваниями. Основной массе народа которые следят за своим здоровьем это не более чем простудная болячка с температурой которая проходит за неделю сама собой.
Vixerunt    03.03.2020, 12:04
Оценка:  +5
Vixerunt
Если б это была по настоящему пандемия как _испанка_ в 1907 году или бубонная чума Средневековья то с этих круизных лайнеров каждый день выбрасывали б в воду по 100 трупов. А так одна паника и истерия мирового масштаба.
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