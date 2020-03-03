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Украина созывает Совбез ООН из-за Крыма

Комментариев: 2
Заседание состоится в пятницу по инициативе Украины, Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии.
На Совбезе ООН снова рассмотрят украинский вопрос
На Совбезе ООН снова рассмотрят украинский вопрос
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По инициативе украинской делегаци в ООН 6 марта состоится заседание Совета Безопасности о нарушениях прав человека в Крыма. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Украины при ООН Олега Николенко.
 
"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь. Инициаторами выступили Украины и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.
 
Обсуждение начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
 
Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые принимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупации Крыму.
 
Планируется, что украинскую сторону будут представлять, в частности, постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.
 
Как известно, в заседании Совбеза ООН по формуле Арри участвуют в том числе представители государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза. 
 
Напомним, в февраля состоялось заседание Совбеза ООН по Донбассу, а также Генассамблеи ООН по оккупированных территориях Украины.
 

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Теги: Украина, Права человека, ООН, Крым, совет безопасности оон, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    03.03.2020, 11:12
Оценка:  +14
Vixerunt
ООН полностью бесполезная организация; говорильня старых пердунов которые выражают обеспокоенность.
Путин-Xyйло    03.03.2020, 11:28
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Именно поэтому раша всеми средствами старается ООН развалить? Видимо она их все же напрягает!
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