Признание Косова отменила еще одна страна

Из 193 членов ООН 92 страны признали независимость Косова, 96 государств его не признают, отметил глава МИД Сербии.

Ивица Дачич во время поездки в Сьерра-Леоне tanjug.rs

Власти Сьерра-Леоне отозвали свое признание независимости Косова. Это уже 18 страна, поступившая таким образом, сообщает во вторник, 3 марта, ТАСС со ссылкой на главу МИД Сербии Ивицу Дачича.

"С особым удовольствием показываю вам ноту МИД, где говорится, что Сьерра-Леоне отзывает признание Косова как независимого государства и будет уважать результаты, которые предстоит достичь в диалоге при посредничестве Евросоюза и ООН", – сказал министр, который находится с визитом в Сьерра-Леоне.

По словам Дачича, "в настоящее время из 193 членов ООН 92 страны признали независимость Косова, 96 государств не признают Косово, еще у пяти стран позиция расплывчатая".

"Это значит, что у Косова больше нет большинства в ООН", – подчеркнул он.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии вели активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны в вопросе о признании Косова. За этот период решение признать независимость Косова отозвали 18 государств. Среди них Гана, Папуа – Новая Гвинея, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар и Палау.

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