Эрдоган обсудил с Меркель проблему беженцев

Стороны во время телефонного разговора обговорили распределение ответственности за сирийских беженцев.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелей Меркель проблему потока беженцев из Сирии, сообщает Anadolu.

Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуацию в Идлибе и проблему беженцев.

Эрдоган заявил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев.

Отметим, что представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что для беженцев, которые собираются на турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт.

"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, разумеется, не соответствует действительности", - передает слова Зайберта DW.

Напомним, Анкара решила не останавливать сирийских беженцев , которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики уже предотвратили более 20 тысяч попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. И не смотря на это, в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.

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