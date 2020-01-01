Эрдоган обсудил с Меркель проблему беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелей Меркель проблему потока беженцев из Сирии, сообщает Anadolu.
Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуацию в Идлибе и проблему беженцев.
Эрдоган заявил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев.
Отметим, что представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что для беженцев, которые собираются на турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт.
"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, разумеется, не соответствует действительности", - передает слова Зайберта DW.
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