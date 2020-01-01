Мужчина умер в прямом эфире после жалоб на жизнь

У мужчины, по словам родственников, начались проблемы со здоровьем после неудач в бизнесе.

В Ираке мужчина умер в прямом эфире после того, как пожаловался представителю СМИ на жизнь в стране, о чем свидетельствует видео телеканала Al Sumaria.

Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде. Мужчина объяснял журналистам, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем на родине.

"Как я могу молчать? Люди страдают", - говорил он журналисту.

Еще камера сняла его обращение к врачам, к которым пытался попасть на прием. Он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его.

По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ, и он скончался на месте.

Родственники поведали, что он заболел после того, как власти отобрали один из его магазинов. В то же время в больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ.

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