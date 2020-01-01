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Мужчина умер в прямом эфире после жалоб на жизнь

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У мужчины, по словам родственников, начались проблемы со здоровьем после неудач в бизнесе.
 
В Ираке мужчина умер в прямом эфире после того, как пожаловался представителю СМИ на жизнь в стране, о чем свидетельствует видео телеканала Al Sumaria.
 
Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде. Мужчина объяснял журналистам, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем на родине. 
 
"Как я могу молчать? Люди страдают", - говорил он журналисту. 
 
Еще камера сняла его обращение к врачам, к которым пытался попасть на прием. Он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его. 
 
 
По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ, и он скончался на месте. 
 
Родственники поведали, что он заболел после того, как власти отобрали один из его магазинов. В то же время в больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ.
 
Ранее Корреспондент писал о смерти блогера в прямом эфире. Он умер после укуса змеи.
 
Напомним, экстремал снял свою смерть в прямом эфире. ЧП произошло в Альпах.

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Теги: Ирак, смерть, ЧП, Журналисты, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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