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Коронавирус: Южная Корея выделит $25 миллиардов

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству быть готовым к чрезвычайным ситуациям из-за коронавируса.
Южная Корея "объявила войну" эпидемии
Южная Корея "объявила войну" эпидемии

 

В Южной Кореи выделят на неотложные меры борьбы с коронавирусом 30 триллионов вон (25 миллиардов долларов США), решение принял президент Мун Чжэ Ин, пишет во вторник, 3 марта, Yonhap.
 
"Президент Мун Чжэ Ин заявил во вторник, что Южная Корея начинает войну против вируса Covid-19... Выступая на еженедельном заседании кабинета министров, он заявил о планах прямо или косвенно привлечь на борьбу с вирусом 30 триллионов вон (25 миллиардов долларов США)", - говорится в сообщении.
 
Еще глава Южной Кореи потребовал от всех министерств и правительственных служб находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным ситуациям.
 
По состоянию на сегодняший день общее количество зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 4812 человек.
 
Ранее Корреспондент писал, что во Франции "решили" вопрос с коронавирусом.
 
Напомним, лекарства от коронавируса могут быть готовы в США летом или в начале осени.

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Теги: Южная Корея, эпидемия, финансирование, коронавірус
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Источник: korrespondent.net

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