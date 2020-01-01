СМИ показали видео стрельбы береговой охраны Греции в сторону мигрантов

На записи видно, как сотрудники береговой охраны с катера стреляют в море в направлении лодки с мигрантами.

Греческая береговая охрана стреляла в сторону лодки с мигрантами. Об этом сообщает ВВС.

На появившемся в СМИ видео видно, как сотрудники береговой охраны с катера стреляют в море в направлении лодки с мигрантами, а затем отталкивают лодку, пытаясь заставить их вернуться в Турцию.

Мигранты на другой лодке были встречены криками "уходите" разгневанными жителями острова Лесбос.

Напомним, Анкара решила не останавливать сирийских беженцев , которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики уже предотвратили более 20 тысяч попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. И не смотря на это, в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.

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