Обладателя Оскара обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Жительница Канады обвинила известного актера в изнасиловании, которое произошло в 1983 году. Женщина подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.

Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона, получившего в 1981 году премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Обыкновенные люди, обвиняют в изнасиловании несовершеннолетний девушки, пишет Indiewire.

Обвинительницей выступила сама жертва. Женщина по имени Сара Джонсон рассказала, что она стала жертвой насилия в канадском Ванкувере в 1983 году. Там Хаттон находился на съемках ленты Ледяной человек.

По словам Джонсон, которой на тот момент было 14 лет, ее с подругами актер пригласил к себе в гостиничный номер, в котором находились его друзья. В номере он вместе со своим приятелем изнасиловал девушку.

В прошлом году 50-летняя женщина подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении актера-оскароносца.

Джонсон рассказала, что решилась на это после того, как в мире начало набирать силу движение жертв сексуальных домогательств MeToo. По словам канадки, раньше она опасалась рассказывать об изнасиловании, поскольку считала, что ей никто не поверит.

Сам 59-летний Тимоти Хаттон заявил, что не знает Сару Джонсон, а ее заявление направлено на то, чтобы вымогать у него деньги. Актер добавил, что женщина требует от него денежных средств в последние два года. По словам знаменитости, она угрожала, что если Хаттон не заплатит ей необходимую сумму, то она напишет заявление об изнасиловании.

Также мужчина отметил, что он уже обратился в ФБР, подав жалобу на жительницу Канады.

Движение MeToo началось после того, как появились обвинения в непристойных домогательствах и изнасилованиях против голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Ранее сообщалось, что известная британская певица рассказала о своем заточении и изнасиловании. Звезда откровенно поведала о трагическом инциденте с ней.

Также напомним, что в Николаевской области 14-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.



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