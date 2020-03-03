В Греции фермеры на тракторах начали сдерживать беженцев

Тракторы и другая сельхозтехника с большими фарами помогают армии и полиции работать в глубокой темноте.

В Греции сотни местных фермеры стянули к границе с Турцией тракторы, чтобы помочь полиции и армии сдерживать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Protothema во вторник, 3 марта.

Накануне вечером фермеры прибыли на своей сельскохозяйственной технике к границе в регионе Эврос.

Тракторы и другая сельхозтехника с большими фарами помогали армии и полиции работать в глубокой темноте.

"Мы обязаны поддержать усилия власти, чтобы все поняли, и особенно Турция, что Греция не – виноградник. Такая реакция должна была появиться сразу, когда эта проблема возникла в 2015 году", – сказал один из фермеров.

Напомним, Турция решила не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью десятков турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

СМИ показали видео стрельбы береговой охраны Греции в сторону мигрантов

В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики уже предотвратили более 20 тысяч попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. И не смотря на это, в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.

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