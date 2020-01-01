Экс-главарь "ДНР" стал мэром российской Элисты

С сентября прошлого года он занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности.

Бывший глава группировки “ДНР“ Дмитрий Трапезников 3 марта был официально избран на должность сити-менеджера Элисты – столицы российского региона Калмыкия, пишут российские СМИ.

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Сообщается, что избрание состоялось на внеочередном заседании Элистинского городского собрания. Свои голоса за кандидатуру Трапезникова отдали 19 депутатов из 23 принявших участие в голосовании.

Для справки. Дмитрий Трапезников является уроженцем российского Краснодара, но очень долго прожил в украинском Донецке. С 2014 года он занимал руководящие посты в террористической группировке “ДНР“, а после убийства главы донецких боевиков Александра Захарченко некоторое время исполнял обязанности главы псевдо-республики.

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В сентябре 2019 года Трапезникова назначили исполняющим обязанности главы Элисты. Его кандидатуру на должность мэра внес глава Калмыкии Бату Хасиков, но многие эксперты считали, что за назначением стоял советник президента Владислав Сурков. Почти сразу же в Элисте начались ​протесты против назначения Трапезникова.

Напомним, “правительство ДНР“ возглавил гражданин РФ из Иркутска. Новоназначенный “чиновник“ оккупационной администрации ранее работал вице-губернатором в России.

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