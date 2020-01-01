В Турции заявили о нейтрализации 327 сирийских солдат за сутки

Власти Турции рассказали о результатах своей военной операции в Сирии за последние сутки.

В Минобороны Турции заявили о нейтрализации 327 сирийских солдат за последние сутки в ходе операции Щит весны в Идлибе. Соответствующая информация во вторник, 3 марта, появилась на сайте ведомства.

"За последние 24 часа в ходе операции Щит весны (начатой 27 февраля в Идлибе) был сбит один самолет, один беспилотник, уничтожено шесть танков, пять гаубиц, две системы ПВО, три БТРа, пять вооруженных пикапов, шесть военных автомобилей и один склад боеприпасов, нейтрализованы 327 солдат сирийского режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, турецкий истребитель F-16 в Идлибе сбил самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима.

Напомним, несколькими днями ранее Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. Турецкие власти утверждали, что единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада после жестокой атаки режима Асада 27 февраля.

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