Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Стороны обговорили деэскалацию в Идлибской зоне и саммит России и Турции, намеченный на 5 марта.

Президент России и канцлер Германии также обменялись мнениями о положении дел в Ливии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

В разговоре, который состоялся по инициативе германской стороны, лидеры двух стран обменялись мнениями о положении дел в Ливии.

"Подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе 2020 года", - добавили в Кремле.

Напомним, Анкара решила не останавливать сирийских беженцев , которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики уже предотвратили более 20 тысяч попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. И не смотря на это, в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.

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