В центре Москвы убили и изнасиловали мужчину

Известны детали странного преступления.

В центре Москвы двое ранее судимых мужчин избили и изнасиловали своего собутыльника.

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Об этом сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, передает Лента.ру.

Следствие установило, что 2 марта в ходе распития спиртных напитков в квартире жилого дома на Нижегородской улице в компании произошел конфликт.

В ходе словесной перепалки двое мужчин избили третьего и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемые изнасиловал приятеля бутылкой и бросили умирать, - сказал источник.

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Подозреваемых уже задержали. Им вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть, и насильственные действия сексуального характера.

Напомним, под Киевом школьник устроил резню: три человека в реанимации. Парень, которому надоели поучения тети, ножом и топором нанес ей множественные ранения и своему двоюродному 4-летнему брату, а позже и своей матери.

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