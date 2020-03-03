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В центре Москвы убили и изнасиловали мужчину

Комментариев: 4
Известны детали странного преступления.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В центре Москвы двое ранее судимых мужчин избили и изнасиловали своего собутыльника.

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Об этом сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, передает Лента.ру.

Следствие установило, что 2 марта в ходе распития спиртных напитков в квартире жилого дома на Нижегородской улице в компании произошел конфликт. 

В ходе словесной перепалки двое мужчин избили третьего и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемые изнасиловал приятеля бутылкой и бросили умирать, - сказал источник.

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Подозреваемых уже задержали. Им вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть, и насильственные действия сексуального характера.

Напомним, под Киевом школьник устроил резню: три человека в реанимации. Парень, которому надоели поучения тети, ножом и топором нанес ей множественные ранения и своему двоюродному 4-летнему брату, а позже и своей матери.

 

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Теги: Москва, убийство, изнасилование
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Комментариев (4)
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Woodbrother    03.03.2020, 16:08
Оценка:  +12
Woodbrother
Типичная история из жизни поганого русского мира.
Путин-Xyйло    03.03.2020, 16:08
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Скрепы, однако
Goga19041984    03.03.2020, 16:02
Оценка:  -17
Goga19041984
Заробитчаны 100%
Woodbrother    03.03.2020, 16:09
Оценка:  +14
Woodbrother
Кто тут постояннно взахлеб пишет про анал? Только ватные тролли из на россии.
Это типичная ролссийская история.
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