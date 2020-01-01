Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов

Греческие острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.

Греческий корабль приближается к плоту с мигрантами Ruptly / скриншот

Власти Греции приняли решение направить военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от возможного "вторжения" мигрантов. Об этом сообщает Kaztag во вторник, 3 марта.

"Греция направила военные корабли, чтобы усилить свою границу из-за опасений, что миллионы беженцев могут ее нарушить после того, как Турция открыла собственные границы на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Утверждается, что на границе между Турцией и Грецией сейчас собралось около 75 тысяч мигрантов.

Представитель греческого правительства Стелиос Пецас указал на "асимметричную угрозу" безопасности страны и объявил, что Афины решили усилить оборону границ до "максимально возможного уровня".

Острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.

Ранее СМИ обнародовали видео, как греческая береговая охрана стреляла в сторону лодки с мигрантами, а затем отталкивают лодку, пытаясь заставить их вернуться в Турцию.

Мигранты на другой лодке были встречены криками "уходите" разгневанными жителями острова Лесбос.

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