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Еще один топ-чиновник Ирана заразился коронавирусом

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Новый коронавирус продолжает распространяться среди представителей властей страны. Среди зараженных - глава скорой помощи.
В Иране глава скорой помощи заразился коронавирусом
В Иране глава скорой помощи заразился коронавирусом

В Иране глава скорой помощи страны Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при этом чиновник чувствует себя нормально.

"После заражения коронавирусом он проходит лечение, чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое отмечает, что причин для беспокойства нет.

Сегодня также стало известно, что в Иране количество депутатов Меджлиса (однопалатного парламента), которые заразились коронавирусом, увеличилось с пяти до 23. Ранее сообщалось, что среди заразившихся коронавирусом в Иране – вице-президент  и иранский представитель ВОЗ. Кроме того, коронавирус нашли у замминистра здравоохранения.

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Теги: Иран, скорая помощь, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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