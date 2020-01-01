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МИД РФ: США просят ООН снять санкции с "Талибана"

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Совет безопасности ООН может принять решение по санкциям в отношении "Талибана" до конца весны.
Подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"
Подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"

США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с движения "Талибан". Об этом во вторник, 3 марта, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, пишет Интерфакс.

"Уже обратились наши коллеги в Нью-Йорке, и мы здесь в части, касающейся нас, работаем. Консультации на эту тему идут", - сказал Кабулов.

Он отметил, что решение о снятии санкций может быть принято до 29 мая.

Напомним, 29 февраля "Талибан" и США подписали мирное соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане.

 

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Теги: Афганистан, США, ООН, МИД РФ, Талибан, санкции, совет безопасности оон
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Источник: korrespondent.net

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