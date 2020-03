В США пронесся мощный торнадо, много жертв

На американский штат Теннесси обрушился сильный торнадо, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Интерфакс.

Местные экстренные службы сообщают, что четыре человека погибли в округе Патнам, двое - в городе Нэшвилл, двое - в округе Уилсон, еще один - в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Отмечается, что торнадо разрушил более 40 зданий, сорвал крыши жилых домов, повредил линии электропередач.

One of the clearest images I’ve come across of the tornado that struck Nashville a couple hours ago. pic.twitter.com/qiRJAo65RO