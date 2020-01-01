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В США чиновнице отказали в продвижении из-за Украины - СМИ

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Продвижение по карьере американской чиновницы могло остановится из-за ее сомнения в целесообразности приостановки военной помощи Украине.
О решении сказано на сайте Белого дома
О решении сказано на сайте Белого дома
 
Американскую чиновницу Элейн Маккаскер не стали продвигать на должность замглавы Министерства обороны, вероятно, из-за укранского вопроса, говорится на сайте Белого дома.
 
Ее кандидатуру отозвал президент США Дональд Трамп.
 
Американская чиновница занимала пост советника и заместителя главы Пентагона с июля 2019-го. Маккаскер выдвигали на должность замминистра обороны еще в ноябре прошлого года.
 
Причиной могли стать сомнения чиновницы в целесообразности приостановки военной помощи Украине, пишет издание Голос Америки. Об этом заявил член комитета в сенате по вооруженным силам, демократ Джек Рид. 
 
"Это побочный ущерб, допущенный президентом, который мстительно вычищает карьерных профессионалов", - подчеркнул он. 
 
По мнению Рида, чиновницу также могли отстранить из-за того, что вопрос военной помощи Украине привел к началу процедуры импичмента Трампа.
 
Отметим, что недавно США передали ВСУ палаточный городок за $1,5 миллиона.
 

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Теги: США, Дональд Трамп, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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