В США чиновнице отказали в продвижении из-за Украины - СМИ
Продвижение по карьере американской чиновницы могло остановится из-за ее сомнения в целесообразности приостановки военной помощи Украине.
Американскую чиновницу Элейн Маккаскер не стали продвигать на должность замглавы Министерства обороны, вероятно, из-за укранского вопроса, говорится на сайте Белого дома.
Ее кандидатуру отозвал президент США Дональд Трамп.
Американская чиновница занимала пост советника и заместителя главы Пентагона с июля 2019-го. Маккаскер выдвигали на должность замминистра обороны еще в ноябре прошлого года.
Причиной могли стать сомнения чиновницы в целесообразности приостановки военной помощи Украине, пишет издание Голос Америки. Об этом заявил член комитета в сенате по вооруженным силам, демократ Джек Рид.
"Это побочный ущерб, допущенный президентом, который мстительно вычищает карьерных профессионалов", - подчеркнул он.
По мнению Рида, чиновницу также могли отстранить из-за того, что вопрос военной помощи Украине привел к началу процедуры импичмента Трампа.
Отметим, что недавно США передали ВСУ палаточный городок за $1,5 миллиона.
Ранее сообщалось, что в США не ожидают задержек в предоставлении военной помощи Украине.
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