В США чиновнице отказали в продвижении из-за Украины - СМИ

Продвижение по карьере американской чиновницы могло остановится из-за ее сомнения в целесообразности приостановки военной помощи Украине.

О решении сказано на сайте Белого дома

Американскую чиновницу Элейн Маккаскер не стали продвигать на должность замглавы Министерства обороны, вероятно, из-за укранского вопроса, говорится на сайте Белого дома.

Ее кандидатуру отозвал президент США Дональд Трамп.

Американская чиновница занимала пост советника и заместителя главы Пентагона с июля 2019-го. Маккаскер выдвигали на должность замминистра обороны еще в ноябре прошлого года.

Причиной могли стать сомнения чиновницы в целесообразности приостановки военной помощи Украине, пишет издание Голос Америки. Об этом заявил член комитета в сенате по вооруженным силам, демократ Джек Рид.

"Это побочный ущерб, допущенный президентом, который мстительно вычищает карьерных профессионалов", - подчеркнул он.

По мнению Рида, чиновницу также могли отстранить из-за того, что вопрос военной помощи Украине привел к началу процедуры импичмента Трампа.

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