Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Миграционный кризис: ЕС выделил Греции 700 млн евро

Комментариев: 0
Финансовая помощь в размере 350 млн евро будет предоставлена Афинам немедленно, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Греция получит финансовую помощь от ЕС
Греция получит финансовую помощь от ЕС

Еврокомиссия выделила Греции экстренную помощь в 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. Об этом сообщила во вторник, 3 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента.

"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 350 млн евро из которых будет предоставлено немедленно", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Греция может запросить еще 350 млн евро в рамках внесения поправок в бюджет.

"Финансовая помощь предназначена для управления процессами миграции в целом, для создания и управления необходимой инфраструктурой", – отметила глава Еврокомиссии.

Напомним, на прошлой неделе Турция решила не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью десятков турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. В Грецию уже прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Сирия, Евросоюз, нелегалы, Греция, беженцы, мигранты, нелегальная миграция, Еврокомиссия, нелегальные мигранты, Финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь