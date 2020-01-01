Миграционный кризис: ЕС выделил Греции 700 млн евро

Финансовая помощь в размере 350 млн евро будет предоставлена Афинам немедленно, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия выделила Греции экстренную помощь в 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. Об этом сообщила во вторник, 3 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента.

"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 350 млн евро из которых будет предоставлено немедленно", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Греция может запросить еще 350 млн евро в рамках внесения поправок в бюджет.

"Финансовая помощь предназначена для управления процессами миграции в целом, для создания и управления необходимой инфраструктурой", – отметила глава Еврокомиссии.

Напомним, на прошлой неделе Турция решила не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью десятков турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. В Грецию уже прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.

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