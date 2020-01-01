После сбития MH17 Нидерланды хотели отправить на Донбасс военных - СМИ

Тысяча бойцов должна была занять территорию вокруг места крушения и забрать останки жертв.

Власти Нидерландов готовили военную операцию на Донбассе после сбития сепаратистами самолета MH17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает нидерландское издание Telegraaf во вторник, 3 марта.

Тысяча бойцов армии Нидерландов готовилась к военной операции в ОРДЛО. Катастрофа произошла в четверг, но в ближайшие дни ситуация с репатриацией тел погибших не прояснялась. Сепаратисты на Донбассе собрали останки жертв и использовали их в качестве инструмента для ведения переговоров с Украиной. Тогда в кулуарах нидерландских властей тайно прорабатывался вариант военного вмешательства.

Согласно плану, тысяча военных 11 аэромобильной бригады должна была войти в район катастрофы MH17 с легким вооружением, которое бы помещалось в рюкзаках. Предполагалось, что они самостоятельно могли бы занять позиции и удерживать контроль над территорией площадью 35 квадратных километров. Нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей.

Издание добавляет, что Австралия была готова тоже послать на Донбасс тысячу военных. Подготовка операции началась 20 июля, отряд должен был быть готов к отправке в Украину через 48 часов, а окончательное решение должно было быть объявлено вечером 23 июля.

"Мы все хотели сделать это главным образом потому, что масштабы этой катастрофы произвели большое впечатление на каждого солдата. Я верил в это. Все были хорошо обучены, у меня были супер солдаты", - сказал изданию командир 11 аэромобильной бригады.

Многих членов отряда отзывали из миссий в других странах. Часть подразделения находилась на учениях в Португалии. Ее отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока они летели в Нидерланды, правительство приняло решение отменить операцию.

Поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков 22 июля. На следующий день первый самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. Нидерланды в итоге решили направить сорок невооруженных полицейских.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.

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