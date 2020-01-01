В ОБСЕ раскритиковали закон о дезинформации

В ОБСЕ отмечают важность того, чтобы законопроект был приведен в соответствие с международными стандартами.

В ОБСЕ раскритиковала инициированый Минкультом Украины законопроект о дезинформации в СМИ, предусматривающий наказания для журналистов, о чем стало известно на сайте организации.

Юридический анализ проекта закона провел представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Так, в юридическом обзоре подчеркивается, что некоторые аспекты законопроекта должны быть пересмотрены.

"Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой практикой в области свободы выражения мнений и свободы информации, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в стране", - заявили в организации.

Также в анализе подчеркивается, что, хотя конкретные ситуации, затрагивающие национальную безопасность, могут оправдывать введение ограничений права на свободу слова, эти меры должны быть четко определены в каждом конкретном случае.

"Правовой анализ также вызывает обеспокоенность по поводу возможности наложения штрафа на определенные средства массовой информации путем запрета их распространения. Введение общего запрета, затрагивающего все содержание конкретного средства массовой информации, в течение неопределенного периода и основанного на очень широко сформулированном обосновании, представляет собой чрезмерную и непропорциональную меру в свете фундаментального права на свободу выражения мнения", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что закон может выполнять функцию запугивания украинских СМИ. Также в организации отметили юлокируовку интернет-ресурсов. Эксперты считают, что ее надо применять только к конкретным его частям, а не ко всему ресурсу, на котором размещен материал.

Также в своем анализе Дезир коснулся кадровых вопросов в Нацсовете по телерадиовещанию. В частности сказано, что процедура увольнения членов органа, которая закреплена в законе, может поставить под угрозу его независимость.

"Этот анализ предлагает важные рекомендации, направленные на улучшение законопроекта в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. Я призываю власти принять эти рекомендации перед принятием закона, чтобы облегчить регулирование свободы СМИ в Украине ", - подытожил Дезир.

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