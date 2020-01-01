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Иран в пять раз превысил установленный лимит запасов обогащенного урана

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Ядерное соглашение ограничивает запасы обогащенного урана до 300 кг, но у Ирана уже больше 1,5 тонн.
Запасы обогащенного урана в Иране в 5 раз превысили лимит ядерной сделки
Запасы обогащенного урана в Иране в 5 раз превысили лимит ядерной сделки
Tasnim

В Иране запасы обогащенного урана в пять раз превысили лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе исламской республики. Об этом свидетельствует доклад МАГАТЭ, передает агентство AFP во вторник, 3 марта.

Запасы обогащенного урана в стране достигают 1510 кг, в то время как установленное сделкой ограничение составляет 300 кг, гласит доклад.

МАГАТЭ также критикует Иран за отказ предоставить доступ к двум ядерным объектам, пишет Reuters.

"Иран не предоставил агентству доступ к двум объектам и не участвует в предметных обсуждениях для того, чтобы ответить на вопросы агентства, связанные с возможными незаявленными ядерными материалами и имеющей отношение к ядерной деятельности активностью", - сказано в докладе.

Вначале января 2020 года Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

Затем США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана. Новые санкции со стороны Вашингтона "свидетельствуют об отчаянии США", считают в Тегеране.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, МАГАТЭ
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Источник: korrespondent.net

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