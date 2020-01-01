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Коронавирус в Иране: Китай эвакуирует своих граждан

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Приоритет предоставят китайским студентам, оказавшимся в городе Кум в Иране, где зафиксирована вспышка инфекции.
Китай эвакуирует своих граждан из Ирана, где распространяется коронавирус
Китай эвакуирует своих граждан из Ирана, где распространяется коронавирус

Китай будет эвакуировать своих граждан из территорий Ирана, где распространяется Covid-19. Об этом сообщает Global Times во вторник, 3 марта.

"Сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили Global Times во вторник, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай", - сказано в публикации.

Приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране, добавляет издание.

В Китае эвакуированные люди должны будут пройти карантин продолжительностью 14 дней.

Напомним, что ранее парламент Ирана закрылся из-за вспышки коронавируса. Власти США и Китая предложили Тегерану помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.

Также сообщалось, что в Иране отменили пятничные молитвы из-за коронавируса. За сутки число заразившихся в Иране выросло на 176 человек и достигло 388. Число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека.

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Теги: Иран, Китай, эвакуация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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