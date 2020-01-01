Коронавирус в Иране: Китай эвакуирует своих граждан

Приоритет предоставят китайским студентам, оказавшимся в городе Кум в Иране, где зафиксирована вспышка инфекции.

Китай эвакуирует своих граждан из Ирана, где распространяется коронавирус

Китай будет эвакуировать своих граждан из территорий Ирана, где распространяется Covid-19. Об этом сообщает Global Times во вторник, 3 марта.

"Сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили Global Times во вторник, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай", - сказано в публикации.

Приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране, добавляет издание.

В Китае эвакуированные люди должны будут пройти карантин продолжительностью 14 дней.

Напомним, что ранее парламент Ирана закрылся из-за вспышки коронавируса. Власти США и Китая предложили Тегерану помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.

Также сообщалось, что в Иране отменили пятничные молитвы из-за коронавируса. За сутки число заразившихся в Иране выросло на 176 человек и достигло 388. Число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet