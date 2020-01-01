Трамп прибудет на встречу глав "ядерной пятерки"

Место и время встречи глав ядерных государств сейчас согласовываются. Как известно, это инициатива главы Кремля.

Президент США Дональд Трамп прибудет на встречу лидеров стран "ядерной пятерки", которую инициировал глава Кремля Владимир Путин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

"Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот, совсем недавно, президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - сказал Лавров журналистам во вторник.

Российский чиновник отметил, что место и время сейчас согласовываются.

"Повестка дня, как мы себе видим и как мы об этом сообщили нашим партнерам по "пятерке" постоянных членов СБ ООН, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, ответственность которого закреплена в уставе ООН", - заявил Лавров.

По его словам, это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением.

"Это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - продолжил Лавров, подчеркнув, что все эти темы "требуют осмысления на самом высоком уровне".

"Конечно, вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которые требуют срочных и неотложных шагов, но в более широком плане речь идет и о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", - сказал российский министр.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet