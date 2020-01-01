Сирия приостановила полеты авиации в районе Идлиба - СМИ

Турция за несколько дней в Идлибе сбила три сирийских истребителя. Сейчас удары в регионе наносит российская авиация.

Сирия потеряла три истребителя в Идлибе aa.com

Авиации армии Сирии приостановила полеты на северо-западе страны после того, как один самолет был сбит Турцией. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Анадолу.

В распоряжении агентства оказалась аудиозапись переговоров сторонников режима президента Сирии Башара Асада. Как только первый самолет был атакован, диспетчер связался с пилотом второго самолета, который в тот момент находился на северо-западе Сирии.

"Слышу, слышу. Возвращаюсь", - ответил пилот.

Уточняется, что в связи с этим авиаудары в регионе теперь наносят только Воздушно-космические силы России.

Ранее сегодня стало известно, что турецкий истребитель F-16 сбил в Идлибе самолет армии Асада. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что турецкие ВВС уничтожили самолет L-39 сирийской армии.

Ранее в марте турецкие военные сообщали, что сбили на севере Сирии два самолета Су-24 сирийских ВВС.

В свою очередь, сирийская армия заявляет, что за двое суток сбила шесть турецких ударных беспилотника Байрактар.

Несколькими днями ранее Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. Турецкие власти утверждали, что единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада после жестокой атаки режима Асада 27 февраля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet