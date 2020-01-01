Во Франции запасы медицинских масок будет контролировать правительство

Защитные маски будут выдаваться медработникам, а также больным коронавирусом. В стране зафиксировано 204 случая заражения, из них четыре - летальны.

Франция устанавливает контроль над всеми защитными масками

Правительство Франции отчуждает все текущие и будущие запасы защитных масок в связи с коронавирусом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter во вторник, 3 марта.

Маски будут распространять среди медицинских работников и французов, заразившихся коронавирусом Covid-19, написал Макрон.

Как пишет AFP, общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 204, и зафиксировано четыре случая смерти. Последним был 92-летний мужчина в регионе Бретань, где расположен эпицентр распространения коронавируса. Тысячи детей в регионе держат на карантине вне школ.

Напомним, что ранее во Франции раскупили роман Чума Камю из-за коронавируса. Продажи романа Альбера Камю Чума резко выросли на фоне коронавируса. Спрос зависит от событий в стране и мире.

Во Франции "решили" вопрос с коронавирусом

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