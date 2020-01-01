ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа

Процент умерших от коронавируса составляет 3,4%, тогда как от сезонного гриппа умирают менее 1% заболевших.

Уровень смертности от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Глава организации также отметил снижение количества новых случаев заражения вирусом в Китае.

"Всего насчитывается 90 893 случая по всему миру и 3110 смертей. За последние 24 часа Китай сообщил о 129 новых случаях заболевания. Это самый низкий показатель с 20 января", - сказал Гебрейесус.