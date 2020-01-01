ЕС усиливает контроль на греко-турецкой границе из-за миграционного кризиса

В Еврокомиссии выразили сочувствие тысячам людей, которые пытаются пересечь границу, но объявили об отправке в Грецию сотни пограничников.

ЕС запустил защитный механизм в связи с миграционным кризисом на границе Греции twitter.com/EU_Commission

Из-за миграционного кризиса на границе Турции и Греции Евросоюз запустил механизм гражданской защиты. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter во вторник, 3 марта.

Фон дер Ляйен посетила греко-турецкую границу, которую пытаются пересечь тысячи мигрантов из Сирии.

"Я хочу выразить свое сочувствие мигрантам, которых заманили ложными обещаниями в эту отчаянную ситуацию. Мы запустили механизм гражданской защиты на основе запроса, сделанного Грецией", - сказала глава ЕК.

Агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) усилит морские и сухопутные границы Греции 100 пограничниками в дополнение к существующим 530, сообщила фон дер Ляйен.

"Нам необходимо решительное вмешательство европейских пограничников, охватывающее как сухопутные, так и морские границы. Европейская граница должна быть защищена", - подытожила глава Еврокомиссии.

Напомним, что ранее Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов. Греческие острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.

Также сообщалось, что в Греции фермеры на тракторах начали сдерживать беженцев. Тракторы и другая сельхозтехника с большими фарами помогают армии и полиции работать в глубокой темноте.

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