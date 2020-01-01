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Торнадо в США: количество жертв увеличилось

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По меньшей мере 19 человек погибли во время смерча, который пронесся по штату Теннесси в США.
Последствия торнадо в Теннесси
Последствия торнадо в Теннесси
twitter.com/iamRVPTOR

В американском штате Теннесси выросло до 19 число погибших в результате торнадо, произошедшего в ночь на вторник, 3 марта. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя управления штата по чрезвычайным ситуациям.

В результате стихии разрушено не менее 40 зданий.

Ранее губернатор штата Билл Ли и начальник пожарной службы города Нэшвилл Уильям Суонн информировали о девяти погибших и 156 госпитализированных.

Торнадо привел к обрывам линий электропередачи. По данным СМИ, более 47 тыс. потребителей в штате остались без электроэнергии.

Напомним, в январе в США из-за торнадо погибли 11 человек. Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и вызвал отключение электроэнергии. Сотни авиарейсов были отменены.

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Теги: США, жертвы, торнадо, смерч
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Источник: korrespondent.net

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