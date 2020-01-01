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G7 попытается уменьшить последствия коронавируса для экономики

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Большая семерка будет работать, чтобы защитить устойчивый глобальный рост от угроз, которые представляет коронавирус.
G7 будет пытаться уменьшить экономическое влияние от коронавируса
G7 будет пытаться уменьшить экономическое влияние от коронавируса

G7 будет стараться достичь сильного, устойчивого глобального роста и защитить экономику от рисков снижения, которые создает коронавирус COVID-19. Об этом заявили министры финансов стран Большой семерки, передает Reuters во вторник 3 марта.

Главы Минфинов стран G7 готовы принять меры, включая фискальные, где это уместно, заявил министр финансов Японии Таро Асо. Центральные банки будут продолжать поддерживать стабильность цен и экономический рост.

"Мы подтвердили нашу приверженность к принятию всех соответствующих политических мер для защиты экономики от рисков снижения, связанных с коронавирусом, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по своевременным и эффективным мерам", - заявил Асо по результатам телефонного разговора с другими министрами G7.

При этом Асо уточнил, что политический ответ будет варьироваться от страны к стране.

В ответ на вопрос о том, будут ли политические шаги включать в себя как денежно-кредитную, так и фискальную политику, Асо ответил: "Да, все будет включено, как денежно-кредитные, так и фискальные шаги".

Напомним, что ранее из-за коронавируса в США экстренно снизили учетную ставку. Федеральная резервная система провела экстренное заседание впервые с всемирного финансового кризиса в 2008 году.

Также сообщалось, что десять богатейших людей мира потеряли более $80 млрд из-за коронавируса. Удар по состояниям миллиардеров нанесла биржевая паника из-за коронавируса. Больше всех потерял Джефф Безос.

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Теги: экономика, Коронавирус, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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