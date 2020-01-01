G7 попытается уменьшить последствия коронавируса для экономики

Большая семерка будет работать, чтобы защитить устойчивый глобальный рост от угроз, которые представляет коронавирус.

G7 будет стараться достичь сильного, устойчивого глобального роста и защитить экономику от рисков снижения, которые создает коронавирус COVID-19. Об этом заявили министры финансов стран Большой семерки, передает Reuters во вторник 3 марта.

Главы Минфинов стран G7 готовы принять меры, включая фискальные, где это уместно, заявил министр финансов Японии Таро Асо. Центральные банки будут продолжать поддерживать стабильность цен и экономический рост.

"Мы подтвердили нашу приверженность к принятию всех соответствующих политических мер для защиты экономики от рисков снижения, связанных с коронавирусом, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по своевременным и эффективным мерам", - заявил Асо по результатам телефонного разговора с другими министрами G7.

При этом Асо уточнил, что политический ответ будет варьироваться от страны к стране.

В ответ на вопрос о том, будут ли политические шаги включать в себя как денежно-кредитную, так и фискальную политику, Асо ответил: "Да, все будет включено, как денежно-кредитные, так и фискальные шаги".

Напомним, что ранее из-за коронавируса в США экстренно снизили учетную ставку. Федеральная резервная система провела экстренное заседание впервые с всемирного финансового кризиса в 2008 году.

Также сообщалось, что десять богатейших людей мира потеряли более $80 млрд из-за коронавируса. Удар по состояниям миллиардеров нанесла биржевая паника из-за коронавируса. Больше всех потерял Джефф Безос.

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