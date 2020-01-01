Трамп провел телефонный разговор с лидером талибов

Это первый известный контакт сторон после подписания соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 марта, провел телефонный разговор с лидером движения Талибан Абдуллой Гани Барадаром. Об этом американский лидер рассказал журналистам перед поездкой в штат Мэриленд, сообщает ТАСС

"Я сегодня разговаривал с лидером Талибана. Мы очень хорошо поговорили", - отметил Трамп.

По словам президента США, он и лидер талибов согласились с необходимостью прекращения насилия в Афганистане. Он также подчеркнул, что интересы Соединенных Штатов и движения Талибан совпадают применительно к урегулированию в стране.

"Они стремятся к завершению этого (войны). И мы стремимся к завершению этого. Мне кажется, у нас всех... общие интересы", - заявил Трамп.

При этом американский лидер отказался уточнить, первым ли был его телефонный разговор с Барадаром. "Мои отношения с муллой (Барадаром) очень хорошие. У нас сегодня состоялся хороший продолжительный разговор. Они хотят прекратить насилие. Они тоже хотят прекратить насилие", - сказал про талибов Трамп. Напомним, 29 февраля США и талибы подписали мирное соглашение в Дохе. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки постоянного прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. К моменту запуска переговоров должны быть освобождены до пяти тысяч сторонников движения Талибан и до одной тысячи человек, удерживаемых талибами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet