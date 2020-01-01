В США жертвами коронавируса стали девять человек

Летальные случаи заболевания, вызываемого COVID-19 подтверждены только в штате Вашингтон.

В США возросло число смертей от коронавируса

Число умерших от нового коронавируса в штате Вашингтон возросло до девяти человек. Об этом 3 марта сообщило управление общественного здравоохранения штата.

По информации ведомства, ко вторнику коронавирус выявлен у 27 человек в Вашингтоне. Девять пациентов умерли.

В общей сложности в США зафиксированы 118 случаев заражения коронавирусом.

По данным СМИ, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения еще не поступило.

Вирус нового типа выявлен у 48 человек, прибывших в США, и у 70 жителей 13 штатов.

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