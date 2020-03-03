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COVID-19 вне Китая: более десяти тысяч зараженных

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Коронавирус распространился в 72 странах мира. Общее число летальных исходов вне территории КНР превысило 160.
COVID-19 выявили уже в 72 странах мира
COVID-19 выявили уже в 72 странах мира
 
За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 1922 новых случая заражения коронавирусом, из них 1792 за пределами Китая. Об этом говорится в отчете организации за 3 марта.
 
Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходятся на Китай, остальные 10 566 - на другие 72 страны.
 
По данным организации, в Китае от инфекции умерли 2946 человек и 166 - по всему миру, из них 38 за последние сутки.
 
Вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал.
 
Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.
 
ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
 
За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.
 
 
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Теги: Китай, ВОЗ, мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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