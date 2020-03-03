COVID-19 вне Китая: более десяти тысяч зараженных
Коронавирус распространился в 72 странах мира. Общее число летальных исходов вне территории КНР превысило 160.
За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 1922 новых случая заражения коронавирусом, из них 1792 за пределами Китая. Об этом говорится в отчете организации за 3 марта.
Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходятся на Китай, остальные 10 566 - на другие 72 страны.
По данным организации, в Китае от инфекции умерли 2946 человек и 166 - по всему миру, из них 38 за последние сутки.
Вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал.
Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.
ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.
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