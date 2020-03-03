COVID-19 вне Китая: более десяти тысяч зараженных

Коронавирус распространился в 72 странах мира. Общее число летальных исходов вне территории КНР превысило 160.

COVID-19 выявили уже в 72 странах мира

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 1922 новых случая заражения коронавирусом, из них 1792 за пределами Китая. Об этом говорится в отчете организации за 3 марта.

Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходятся на Китай, остальные 10 566 - на другие 72 страны.

По данным организации, в Китае от инфекции умерли 2946 человек и 166 - по всему миру, из них 38 за последние сутки.

Вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал.