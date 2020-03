Жертвами торнадо в США стали 25 человек

В штате Теннесси разрушены почти полсотни домов. В больницы доставлены 150 человек, разыскивают множество пропавших без вести.

В результате мощных торнадо в американском штате Теннесси погибли не менее 25 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило во вторник, 3 марта, ведомство штата по чрезвычайным ситуациям.

Разрушительные смерчи пронеслись над штатом на юго-востоке США в ночь на 3 марта.

По данным власти столицы штата Нашвилла, в городе обрушились 48 зданий, 150 человек доставлены в больницы.

На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы.

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2020

Опубликовано видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.

Tornado causes significant damage to aircraft and buildings at John C. Tune Airport, Tennessee. https://t.co/TRCUQPyqPO pic.twitter.com/KbcyRDz2Vk — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 3, 2020

A series of powerful tornadoes ripped across Tennessee today, shredding more than 140 buildings. According to latest reports, the tornado has killed 25 people. pic.twitter.com/9SFyc8Ixps — DW News (@dwnews) March 4, 2020

По информации ведомства по чрезвычайным ситуациям, из-за повреждения многих линий электропередач 73 тысячи семей остались во вторник без света.

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.

На юго-восток США постоянно обрушиваются разрушительные ураганы. Год назад в результате нескольких сильных торнадо в штате Алабама, расположенном южнее Теннесси, погибли 23 человека.

Источник: Русская служба DW

