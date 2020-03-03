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Жертвами торнадо в США стали 25 человек

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В штате Теннесси разрушены почти полсотни домов. В больницы доставлены 150 человек, разыскивают множество пропавших без вести.
Разрушения от торнадо в Теннесси
Разрушения от торнадо в Теннесси
Cмотрите фотогалерею Жертвами торнадо в США стали 25 человек

В результате мощных торнадо в американском штате Теннесси погибли не менее 25 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило во вторник, 3 марта, ведомство штата по чрезвычайным ситуациям.

Разрушительные смерчи пронеслись над штатом на юго-востоке США в ночь на 3 марта.

По данным власти столицы штата Нашвилла, в городе обрушились 48 зданий, 150 человек доставлены в больницы.

На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы.

Опубликовано видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.

По информации ведомства по чрезвычайным ситуациям, из-за повреждения многих линий электропередач 73 тысячи семей остались во вторник без света.

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.

На юго-восток США постоянно обрушиваются разрушительные ураганы. Год назад в результате нескольких сильных торнадо в штате Алабама, расположенном южнее Теннесси, погибли 23 человека.

Источник: Русская служба DW

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Теги: США, видео, ураган, фото, торнадо
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Источник: korrespondent.net

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