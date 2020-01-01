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ВОЗ обеспокоена нехваткой средств защиты от коронавируса

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Организация отметила стремительный рост цен на маски и призвала власти стран прекратить спекуляции на местах.
ВОЗ призвала не спекулировать ценами на индивидуальные средства защиты
ВОЗ призвала не спекулировать ценами на индивидуальные средства защиты
 
Всемирная организация здравоохранения заявила, что нехватка защитных стредств ставит под угрозу жизни людей и призвала производителей увеличить производство масок и перчаток в связи с коронавирусом на 40%. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ, распространенном 3 марта.
 
В организации подсчитали, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 миллионов медицинских масок, около 76 миллионов пар медицинских перчаток и 1,6 миллиона пар защитных очков.
 
При этом обеспокоенность вызывает способность стран реагировать на угрозу "из-за серьезного и увеличивающегося нарушения глобального предложения средств индивидуальной защиты, вызванного растущим спросом, накоплением и неправильным использованием".
 
"Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску. Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
 
 
Ранее сообщалось, что правительство Франции берет на контроль все запасы медицинских масок в стране.

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Теги: ВОЗ, маски, перчатки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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