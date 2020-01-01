ВОЗ обеспокоена нехваткой средств защиты от коронавируса

Организация отметила стремительный рост цен на маски и призвала власти стран прекратить спекуляции на местах.

ВОЗ призвала не спекулировать ценами на индивидуальные средства защиты

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нехватка защитных стредств ставит под угрозу жизни людей и призвала производителей увеличить производство масок и перчаток в связи с коронавирусом на 40%. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ, распространенном 3 марта.

В организации подсчитали, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 миллионов медицинских масок, около 76 миллионов пар медицинских перчаток и 1,6 миллиона пар защитных очков.

При этом обеспокоенность вызывает способность стран реагировать на угрозу "из-за серьезного и увеличивающегося нарушения глобального предложения средств индивидуальной защиты, вызванного растущим спросом, накоплением и неправильным использованием".

"Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску. Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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