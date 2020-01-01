Борис Джонсон планирует взять декретный отпуск

Британский премьер-министр летом станет отцом и в связи с этим имеет право на две недели отдыха.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пойти в декретный отпуск после рождения ребенка. Об этом 3 марта сообщила газета The Guardian

Отмечается, что подруга Джонсона Керри Симондс должна родить этим летом.

Согласно британскому законодательсту, премьер имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка.

По информации издания, во время отсутствия Джонсона правительство может возглавить министр иностранных дел Доминик Рааб.

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