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Борис Джонсон планирует взять декретный отпуск

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Британский премьер-министр летом станет отцом и в связи с этим имеет право на две недели отдыха.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пойти в декретный отпуск после рождения ребенка. Об этом 3 марта сообщила газета The Guardian.
 
Отмечается, что подруга Джонсона Керри Симондс должна родить этим летом.
 
Согласно британскому законодательсту, премьер имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка.
 
По информации издания, во время отсутствия Джонсона правительство может возглавить министр иностранных дел Доминик Рааб. 
 
Ранее сообщалось, что глава британского правительства объявил о помолвке с Симондс и будущем пополнении в семье.
 

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Теги: Британия, отпуск, Великобритания, Борис Джонсон, рождение ребенка, декретный отпуск
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Источник: korrespondent.net

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