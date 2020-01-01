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Блумберг ответил Трампу на критику его роста

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Американский лидер часто называет бизнесмена "мини-Майком". В ответ тот подчеркнул, что главное - голова на плечах.
Майк Блумберг
Майк Блумберг
 
Кандидат в президенты США Майк Блумберг ответил президенту Дональду Трампу, который дразнит его за средний рост. Выступая перед сторонниками 3 марта бизнесмен подчеркнул, что главное не рост, а голова на плечах.
 
"Дональд Трамп сказал вчера, что я низкого роста. Я говорю - Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше", - заявил Блумберг.
 
Напомним, Трамп дразнит Блумберга "мини-Майком", а однажды назвал его "5 футами и 4 дюймами мертвой энергии".
 
 
В действительности рост Блумберга - 5 футов 8 дюймов, или примерно 173 сантиметра. Рост Трампа - 190 сантиметров.
 

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, Майкл Блумберг, оскорбление
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Источник: РИА Новости

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