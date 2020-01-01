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СМИ: Байден лидирует на праймериз в "супервторник"

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Бывший вице-президент США уже победил в восьми штатах, а его главный соперник Берни Сандерс - в трех.
Джо Байден лидирует на предварительных выборах в США
Джо Байден лидирует на предварительных выборах в США

На первичных выборах в "супервторник" бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу уже в восьми штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме,Теннесси и Массачусетсе. Об этом 4 марта сообщает телеканал Fox News.

Его главный соперник - сенатор Берни Сандерс - победил пока в Вермонте, Колорадо и Юте, а также, по прогнозам, в ключевом штате Калифорния. 

Исход голосования в штатах Мэн и Техас пока не решен.

Напомним, в США в "супервторник" отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа, где, согласно прогнозам, победил бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
 
Делегаты борются за голоса делегатов (суммарно их 1,3 тысячи), которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.
 
Как отмечает газета The New York Times, с учетом предварительных итогов "супервторника" Байден стал лидером по числу поддерживающих его делегатов.
 
Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

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Теги: Президентская гонка в США, США, Выборы, выборы в США, Байден, Предвыборная кампания, праймериз, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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