Трамп заявил, что Блумберг - главный "лузер" праймериз
Американский лидер заявил, что бизнесмен спустил в канализацию 700 миллионов долларов и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк".
Президент США Дональд Трамп назвал Майка Блумберга главным "лузером" праймериз среди демократов. Об этом американский лидер написал в Twitter 3 марта.
"Самый большой лузер сегодня с большим отрывом - мини-Майк Блумберг. Его "политические" консультанты его надули. Он спустил 700 миллионов долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк", а также полностью разрушенной репутации. Есть, к чему стремиться, Майк!" - заявил Трамп.
The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His “political” consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020
Напомним, Блумберг, который потратил на предвыборную кампанию более 500 миллионов долларов из собственных средств, показал слабые результаты в "супервторник" и выиграл только в Американском Самоа.
При этом бизнесмен дал понять, что продолжит кампанию.
Ранее сообщалось, что Трамп неоднократно критиковал Блумберга за средний рост. В ответ миллиардер заявил, что главное - это наличие головы на плечах.
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