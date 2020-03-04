Трамп заявил, что Блумберг - главный "лузер" праймериз

Американский лидер заявил, что бизнесмен спустил в канализацию 700 миллионов долларов и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк".

Президент США Дональд Трамп назвал Майка Блумберга главным "лузером" праймериз среди демократов. Об этом американский лидер написал в Twitter 3 марта.

"Самый большой лузер сегодня с большим отрывом - мини-Майк Блумберг. Его "политические" консультанты его надули. Он спустил 700 миллионов долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк", а также полностью разрушенной репутации. Есть, к чему стремиться, Майк!" - заявил Трамп.

The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His “political” consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

При этом бизнесмен дал понять, что продолжит кампанию.