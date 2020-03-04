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Трамп заявил, что Блумберг - главный "лузер" праймериз

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Американский лидер заявил, что бизнесмен спустил в канализацию 700 миллионов долларов и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк".
Дональд Трамп съязвил по поводу неудачи Майкла Блумберга на праймериз
Дональд Трамп съязвил по поводу неудачи Майкла Блумберга на праймериз
 
Президент США Дональд Трамп назвал Майка Блумберга главным "лузером" праймериз среди демократов. Об этом американский лидер написал в Twitter 3 марта. 
 
"Самый большой лузер сегодня с большим отрывом - мини-Майк Блумберг. Его "политические" консультанты его надули. Он спустил 700 миллионов долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички "мини-Майк", а также полностью разрушенной репутации. Есть, к чему стремиться, Майк!" - заявил Трамп.
 
Напомним, Блумберг, который потратил на предвыборную кампанию более 500 миллионов долларов из собственных средств, показал слабые результаты в "супервторник" и выиграл только в Американском Самоа.
 
При этом бизнесмен дал понять, что продолжит кампанию.
 
Ранее сообщалось, что Трамп неоднократно критиковал Блумберга за средний рост. В ответ миллиардер заявил, что главное - это наличие головы на плечах.
 
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Теги: Президентская гонка в США, США, выборы в США, Предвыборная кампания, Трамп, праймериз, Дональд Трамп, Майкл Блумберг
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Источник: korrespondent.net

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