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В Бразилии из-за сильных ливней погибли 17 человек

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В течение трех последних дней минимум 17 человек погибли и еще 46 пропали без вести из-за аномальных дождей в Бразилии.
Последствия сильных дождей в Бразилии
Последствия сильных дождей в Бразилии

На юго-востоке Бразилии из-за сильных дождей погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом вечером во вторник, 3 марта, сообщает Reuters.

Отмечается, что 12 человек умерли в Сан-Паулу во вторник, и по крайней мере пять человек умерли в воскресенье и понедельник в Рио-де-Жанейро.

Власти штата Сан-Паулу заявили, что еще 46 человек пропали без вести.

В Бразилии в 2020 году начались очень сильные дожди, особенно на юго-востоке страны. В выходные дни власти Рио-де-Жанейро заявили, что в регионе выпало столько дождей, сколько ожидалось в течение более половины месяца марта.

Дожди также показали слабую инфраструктуру страны.

 

Ранее сообщалось, что в Австралии рекордные за 20 лет ливни потушили лесной пожар. Позже в стране началась эвакуация из-за ливней.

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Теги: Бразилия, дождь, дожди, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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