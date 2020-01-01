Турция заявила об уничтожении 300 военных сил Асада

С начала операции Весенний щит армия Турции обезвредила 2557 участников вооруженных формирований режима Асада.

Турция за последние сутки уничтожила еще 299 военных сил режима Башара Асада в сирийской провинции Идлиб, сообщает NTV.

Также известно о гибели одного турецкого военнослужащего и девяти раненых.

По подведенным вечером 2 марта в Анкаре итогам, во время операции Весенний щит, начало которой было объявлено 1 марта, турецкая армия уже уничтожила два боевых самолета, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов и обезвредила 2557 участников вооруженных формирований режима Асада.

Напомним, накануне в Турции заявили о нейтрализации 327 сирийских солдат за сутки.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. Турецкие власти утверждали, что единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада после жестокой атаки режима Асада 27 февраля.

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