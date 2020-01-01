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Турция заявила об уничтожении 300 военных сил Асада

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С начала операции Весенний щит армия Турции обезвредила 2557 участников вооруженных формирований режима Асада.
Турция заявила об уничтожении 300 военных сил Асада
ntv.com.tr

Турция за последние сутки уничтожила еще 299 военных сил режима Башара Асада в сирийской провинции Идлиб, сообщает NTV.

Также известно о гибели одного турецкого военнослужащего и девяти раненых.

По подведенным вечером  2 марта в Анкаре итогам, во время операции Весенний щит, начало которой было объявлено 1 марта, турецкая армия уже уничтожила два боевых самолета, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов и обезвредила 2557 участников вооруженных формирований режима Асада.

Напомним, накануне в Турции заявили о нейтрализации 327 сирийских солдат за сутки.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. Турецкие власти утверждали, что единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада после жестокой атаки режима Асада 27 февраля.

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Теги: Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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