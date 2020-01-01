Во Франции мужчина взял в заложники беременную жену с детьми

Полицейские в ходе спецоперации задержали мужчину, который взял в заложники свою жену и пятерых детей.

В коммуне Ла-Шапель-Сен-Люк на севере Франции вооруженный мужчина вечером во вторник, 3 марта, взял в заложники свою беременную жену и пятерых детей. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.

Вокруг дома, где разворачивались события, был выставлен периметр безопасности, полиция вела переговоры с преступником. Когда к дому прибыла первая группа полицейских, мужчина выстрелил в них, никого не ранив.

Отмечается, что причиной инцидента стал семейный скандал, по информации телеканала, мужчина 1986 года рождения имеет проблемы с психикой.

Позже в полиции сообщили, что злоумышленник задержан.

"Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооруженного человека", - говорится в сообщении местных правоохранителей в Twitter. Они также отметили, что в ходе спецоперации никто не пострадал.

Напомним, несколькими днями ранее на Филиппинах уволенный охранник ТЦ взял коллег в заложники. Позже мужчина отпустил удерживаемых людей после того, как бывшее руководство извинилось перед ним за увольнение и согласилось уйти в отставку.

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