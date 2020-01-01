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В Афганистане в боях с талибами погибли 18 силовиков

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Боевики движения "Талибан" атаковали контрольно-пропускные пункты в северной провинции Кундуз.
Талибы возобновили активные боевые действия
Талибы возобновили активные боевые действия

На севере Афганистана в провинции Кундуз не менее 18 сотрудников силовых ведомств погибли ночью в боях с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает телеканал 1TV в среду, 4 марта.

В результате нападений талибов на контрольно-пропускные пункты были убиты 15 военнослужащих и три сотрудника полиции.

Также 10 солдат были похищены в среду утром в округе Имам Сахиб на севере провинции близ границы с Таджикистаном.

Ранее в понедельник представитель "Талибана" сообщил о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

При этом талибы обещают придерживаться перемирия с силами США и НАТО, согласно мирному договору, подписанному 29 февраля в Дохе.

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Теги: Афганистан, Талибан, военные, погибли, война в афганистане, военнослужащие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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