В Афганистане в боях с талибами погибли 18 силовиков

Боевики движения "Талибан" атаковали контрольно-пропускные пункты в северной провинции Кундуз.

На севере Афганистана в провинции Кундуз не менее 18 сотрудников силовых ведомств погибли ночью в боях с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает телеканал 1TV в среду, 4 марта.

В результате нападений талибов на контрольно-пропускные пункты были убиты 15 военнослужащих и три сотрудника полиции.

Также 10 солдат были похищены в среду утром в округе Имам Сахиб на севере провинции близ границы с Таджикистаном.

Ранее в понедельник представитель "Талибана" сообщил о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

При этом талибы обещают придерживаться перемирия с силами США и НАТО, согласно мирному договору, подписанному 29 февраля в Дохе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet