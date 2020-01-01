В Польше выявили первый случай заражения коронавирусом

Заболевший мужчина приехал из Германии. Он госпитализирован в больнице города Зелена-Гура.

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, подтвержден в Польше. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции, сообщает Польское радио в среду, 4 марта.

"Сегодня мы получили результаты анализов первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше… Он чувствует себя хорошо", – отметил он.

По словам министра, заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура Любуского воеводства. Мужчина сам обратился к медикам, когда обнаружил у себя симптомы коронавируса.

"Мы действуем в соответствии с процедурами. Все, с кем заболевший контактировал, отправлены в карантин", – сказал Шумовский, подчеркнув, что сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся более 500 человек.

Власти Польши заверили, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

Ранее в среду стало известно, что первые случаи заражения COVID-19 подтвердили в четырех странах – в Чили, Гибралтаре, Аргентине и Лихтенштейне.

Напомним, по последним данным, вне Китая выявили более 10 тысяч зараженных коронавирусом.

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