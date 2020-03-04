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США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

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Авиаудар был нанесен в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских военных, объяснили в Вашингтоне.
Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon
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Американские военные нанесли авиаудары по боевикам радикального движения "Талибан" в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил США полковника Сонни Леггета в среду, 4 марта.

"Боевики "Талибана" активно атаковали контрольно-пропускной пункт. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку", – заявил полковник.

Он добавил, что Вашингтон привержен миру, но при необходимости будет защищать афганские силы.

"Руководство талибов пообещало международному сообществу, что оно уменьшит насилие, а не увеличит количество нападений. Мы призываем талибов прекратить ненужные нападения и выполнить их обязательства" – сказал Леггет.

По его данным, за последние сутки в Афганистане произошли столкновения между талибами и афганскими силами безопасности в девяти провинциях, включая Гильменд.

Ранее в среду стало известно, что в афганской провинции Кундуз талибы убили 18 силовиков и еще 10 взяли в плен.

Напомним, в понедельник представитель "Талибана" сообщил о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

При этом талибы обещали придерживаться перемирия с силами США и НАТО, согласно мирному договору, подписанному 29 февраля в Дохе.

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Теги: Афганистан, США, авиация, Талибан, война в афганистане, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Василище    04.03.2020, 12:41
Оценка:  0
Василище
Вы же сказали,что с талибами о мире договорились?)))А те сразу на власть напали))
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