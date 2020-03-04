США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Авиаудар был нанесен в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских военных, объяснили в Вашингтоне.

Американские военные нанесли авиаудары по боевикам радикального движения "Талибан" в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил США полковника Сонни Леггета в среду, 4 марта.

"Боевики "Талибана" активно атаковали контрольно-пропускной пункт. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку", – заявил полковник.

Он добавил, что Вашингтон привержен миру, но при необходимости будет защищать афганские силы.

"Руководство талибов пообещало международному сообществу, что оно уменьшит насилие, а не увеличит количество нападений. Мы призываем талибов прекратить ненужные нападения и выполнить их обязательства" – сказал Леггет.

По его данным, за последние сутки в Афганистане произошли столкновения между талибами и афганскими силами безопасности в девяти провинциях, включая Гильменд.

Ранее в среду стало известно, что в афганской провинции Кундуз талибы убили 18 силовиков и еще 10 взяли в плен.

Напомним, в понедельник представитель "Талибана" сообщил о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

При этом талибы обещали придерживаться перемирия с силами США и НАТО, согласно мирному договору, подписанному 29 февраля в Дохе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet