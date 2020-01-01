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В Иране министр промышленности заразился коронавирусом

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У министра промышленности, рудников и торговли Ирана Рызы Рахмани обнаружили коронавирус нового типа.
В Иране коронавирусом заразились тысячи людей
В Иране коронавирусом заразились тысячи людей
Анадолу

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Рыза Рахмани заразился коронавирусом нового типа СOVID-19. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на иранское агентство Asriran в среду, 4 марта.

Отмечается, что чиновника пометили в отделение интенсивной терапии. Его состояние признано удовлетворительным.

По официальным данным, в Иране от короновируса нового типа погибли 77 человек, число инфицированных – 2336.

Также в Иране среди инфицированных много представителей власти – вице-президент Масума Ибтикар, замминистра здравоохранения Иреч Херирчи, глава скорой помощи страны Пирхосейн Куливанд и 23 депутата парламента.

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Теги: вирусы, Иран, Вирус, эпидемия, министр, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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