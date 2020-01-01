В Иране министр промышленности заразился коронавирусом

У министра промышленности, рудников и торговли Ирана Рызы Рахмани обнаружили коронавирус нового типа.

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Рыза Рахмани заразился коронавирусом нового типа СOVID-19. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на иранское агентство Asriran в среду, 4 марта.

Отмечается, что чиновника пометили в отделение интенсивной терапии. Его состояние признано удовлетворительным.

По официальным данным, в Иране от короновируса нового типа погибли 77 человек, число инфицированных – 2336.

Также в Иране среди инфицированных много представителей власти – вице-президент Масума Ибтикар, замминистра здравоохранения Иреч Херирчи, глава скорой помощи страны Пирхосейн Куливанд и 23 депутата парламента.

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