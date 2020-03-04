Появилась онлайн-карта распространения коронавируса
Ученые Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering) в США создали сайт, на котором можно в реальном времени отслеживать распространение коронавируса Covid-19 на планете.
Источником информации служит база Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, Европе и США.
Отмеитм, что число инфицированных коронавирусом по состоянию на вечер 3 марта составило почти 93 тысячи человек. Вирус выявлен в 77 странах. Среди них есть и Украина.
Более 48 тысяч человек во всем мире от заболевания уже излечились. Количество летальных случаев - более 3,1 тысячи.
Ранее мы публиковали список всех европейских стран, где выявлены инфицированные коронавирусом.
Также Korrespondent.net писал, что названа неуязвимая для коронавируса категория людей.
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Уже сто раз везде писали про эту тнтерактивную карту с Инете ... и на Бихенмире вроде тоже