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Появилась онлайн-карта распространения коронавируса

Комментариев: 2
Специалисты разработали интерактивный сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса.
Карта коронавируса онлайн
Карта коронавируса онлайн
Twitter

Ученые Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering) в США создали сайт, на котором можно в реальном времени отслеживать распространение коронавируса Covid-19 на планете.

Источником информации служит база Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, Европе и США.

Посмотреть онлайн-карту можно здесь.

Отмеитм, что число инфицированных коронавирусом по состоянию на вечер 3 марта составило почти 93 тысячи человек. Вирус выявлен в 77 странах. Среди них есть и Украина.

Более 48 тысяч человек во всем мире от заболевания уже излечились. Количество летальных случаев - более 3,1 тысячи.

Ранее мы публиковали список всех европейских стран, где выявлены инфицированные коронавирусом.

Также Korrespondent.net писал, что названа неуязвимая для коронавируса категория людей.
 

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Теги: Вирус, инфекция, карта, онлайн, пневмония, страны, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    04.03.2020, 12:31
Оценка:  +7
WTF2wtf
Это опять типа новость?
Уже сто раз везде писали про эту тнтерактивную карту с Инете ... и на Бихенмире вроде тоже
Василище    04.03.2020, 12:35
Оценка:  +1
Василище
28 января статья была.И карта.
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